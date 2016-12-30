Bu haber 5.715 kez okundu

Yumurtalık kanseri (Over kanseri) nedir?

Yumurtalıklarda tümör oluşması sonucu meydana gelen bu hastalık, tedavi edilmedği takdirde ölümlere yol açabilmektedir.

Yumurtalık kanserinin nedenleri nelerdir?

Yumurtalık kanserine yol açan nedenler kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı durumların bu soruna yol açtığı tahmin edilmektedir. Bunlar:

• Doğum yapmamış olmak

• Aileden bir kişinin yumurtalık kanseri olması

Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir?

• Şişkinlik

• İştah ve kilo kaybı

• Hazımsızlık

• Kabızlık

• Kasıkta ağrı

• Mide bulantısı

• Sık idrara çıkma

• Vajinal kanama

Yumurtalık kanserinin erken tanısı konulabilir mi?

Yumurtalık kanserinin erken evrelerinde hastalık bir şikayete yol açmadığı için tanı koymak güçleşmektedir. Bu nedenle rahatsızlık ancak ileri safhalarda belirlenebilmektedir.

Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?

Öncelikle hastanın durumu hakkında bilgi alınır. Daha sonra ultrasonografi ve biyopsi yöntemleriyle yumurtalıklar incelenir. Buna ek olarak hastalığın göstergesi olan CA-125 adlı bir maddeye kanda bakılır. Bu sayede sorun tespit edilir.

Yumurtalık kanseri nasıl tedavi edilir?

Yumurtalık kanserinin tedavisi ameliyat ve kemoterapi ile yapılır. Bazı durumlarda hastanın şikayetlerini gidermek için radyoterapi de uygulanabilir.