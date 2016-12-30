Cloudflare

Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir?

Yumurtalıklarda tümör oluşması sonucu meydana gelen bu hastalık tedavi edilmedği takdirde ölümlere yol açabilmektedir.

Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:54
Bu haber 5.715 kez okundu

Yumurtalık kanseri (Over kanseri) nedir? 

Yumurtalıklarda tümör oluşması sonucu meydana gelen bu hastalık, tedavi edilmedği takdirde ölümlere yol açabilmektedir.

Yumurtalık kanserinin nedenleri nelerdir?

Yumurtalık kanserine yol açan nedenler kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı durumların bu soruna yol açtığı tahmin edilmektedir. Bunlar:

• Doğum yapmamış olmak

• Aileden bir kişinin yumurtalık kanseri olması 

Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir?

• Şişkinlik

• İştah ve kilo kaybı

• Hazımsızlık

• Kabızlık

• Kasıkta ağrı

• Mide bulantısı

• Sık idrara çıkma

• Vajinal kanama

Yumurtalık kanserinin erken tanısı konulabilir mi?

Yumurtalık kanserinin erken evrelerinde hastalık bir şikayete yol açmadığı için tanı koymak güçleşmektedir. Bu nedenle rahatsızlık ancak ileri safhalarda belirlenebilmektedir. 

Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?

Öncelikle hastanın durumu hakkında bilgi alınır. Daha sonra ultrasonografi ve biyopsi yöntemleriyle yumurtalıklar incelenir. Buna ek olarak hastalığın göstergesi olan CA-125 adlı bir maddeye kanda bakılır. Bu sayede sorun tespit edilir.

Yumurtalık kanseri nasıl tedavi edilir?

Yumurtalık kanserinin tedavisi ameliyat ve kemoterapi ile yapılır. Bazı durumlarda hastanın şikayetlerini gidermek için radyoterapi de uygulanabilir.

 

 
EtiketlerYumurtalık kanseriOver kanseriYumurtalık kanserinin nedenleri nelerdir?Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir?Yumurtalık kanserinin erken tanısı konulabilir mi?Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?Yumurtalık kanseri nasıl tedavi edilir?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Turan Atay "Uyku süresi ve kalitesi,…

Dikkat! beyin tümörü yapıyorDikkat! beyin tümörü yapıyor

Kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat elektromanyetik radyasyonun beyin tümörlerine neden…

Makrosefali nedir?Makrosefali nedir?

Makrosefali kafa yapısının normalden büyük olması durumudur. Bu rahatsızlık genellikle…

Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?

Midenin yemek borusuna doğru sarkması olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kasların…

Rokanın kanı temizleyici özelliği varRokanın kanı temizleyici özelliği var

Salataların vazgeçilmezi roka, afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. İçerdiği…

Gül hastalığı neden olur?Gül hastalığı neden olur?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya…

'Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor''Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor'

Nöroloji Uzmanı Atay, "5-6 saatten kısa uyuyanların diğerlerine göre birkaç…

Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecekSolunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı…

Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyin içinde bulunan sinir…