Yumurtalığından beyin çıktı!

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Japonya'da apandisini aldırmak için bıçak altına yatan 16 yaşındaki genç kızın yumurtalığında, içinde kendine ait bir beyni ve yağlı saçları olan 10 cm'lik tümör bulundu. 3 cm'lik beyin ve tümör ince bir kafatası tabakasıyla kaplıydı.

Daily Mail'in haberine göre yakından incelendiğinde beyinciğin küçük bir versiyonu olduğu görüldü. Bir taraftaki kitle ise beyin sapına benziyordu. Tümör, 3 ay sonra alındı ve genç kızın durumu iyiye gidiyor.

Yumurtalık tümörü vakalarının 5'te birinde yabancı doku, saç, diş, kıkırdak, yağ ve kasa rastlanıyor. Bu tümörlere teratom adı veriliyor. Teratomlara neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte bir teoriye göre olgunlaşmamış yumurta hücreleri vücudun farklı bölümlerini üretiyor.

Genç kızda olduğu gibi olgunlaşmış teratomlar, germ hücreli yumurtalık tümörlerinin en yaygın türleri. Genellikle kadınların en verimli çağlarında teşhis ediliyor. Teratomlar ameliyatla alınıyor.

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