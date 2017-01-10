Yumurtalar dondu!

Bu haber 609 kez okundu

Hava sıcaklığının -7 dereceye düştüğü Kırklareli'de çeşme ve süs havuzları dondu, çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanmalar oluştu. Soğuk nedeniyle birçok kümeste yumurtalar da buz tuttu.

İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım

Yumurta üreticisi Burak Demir, yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez bir yumurtanın donduğunu gördüğünü söyledi. Tavuk kümesine yumurtaları toplamak için girdiğinde gözlerine inanamadığını anlatan Demir, yumurtaları çatlamış gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti.

Demir, "Yumurtalara bakmak için elime aldığımda ise donduklarını fark ettim. Çok şaşırdım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Tavuk yumurtladıktan yaklaşık 15 dakika sonra yumurtanın buz tuttuğuna şahit oldum." diye konuştu.

Çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Kentte, çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Çatılarda oluşan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sarkıtlar itfaiye ekiplerince kırılarak temizlendi. Ekipler yollarda buzlanmayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.