Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güney Kore'de yumurta üretimi yasaklandı

Güney Kore'de bir çiftlikte yumurtalara böcek ilacı Fipronil bulaştığının tespit edilmesi üzerine ülkede 3 binden fazla tavuğun bulunduğu tüm çiftliklerde yumurta üretimi yasaklandı.

15 Ağustos 2017 Salı 20:10
Güney Kore'de yumurta üretimi yasaklandı

Kıta Avrupa'sını aşarak Hong Kong'a kadar ulaşan böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının açıklamasına göre, başkent Seul'ün doğusunda 80 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlikte bazı yumurtalara bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan madde olan Fipronil bulaştığı belirlendi.

Bu gelişme üzerine bakanlık, ülke genelinde 3 binden fazla tavuğun bulunduğu tüm çiftliklerde yumurta üretimini yasakladı.

Fipronil tespit edilen çiftliğin günde 25 bin adet yumurta üretimi yaptığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 20:10
  1. fipronil
  2. yumurta
  3. güney kore
  4. güney kore yumurta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Haliç'e düşen çocuğun cesedi çıkarıldı
    1. İstanbul Haliç'e düşen çocuğun cesedi..
    2. Helâllik alınması gereken tek günah o
    3. Özgür Suriye Ordusu, Suriyeli pilotu..
    4. Yolcu otobüsünden 910 paket kaçak..
    5. Kwadwo Asamoah'tan Galatasaray cevabı!
    6. Mesut Barzani'den flaş referandum..
    7. İngiliz Bakan'dan 'Türkiye' açıklaması
    8. Rusya ve Çin, K. Kore'yi görüştü
    9. Korkulan oluyor! Ölü sayısı 350'yi..
    10. İngiliz bakandan 'Türkiye' açıklaması
    11. Fransa'da on binlerce kişi izleniyor!
    12. Van'da jandarma komutanlığına hain..
    13. Tillerson'dan 'Kim Jong Un'..
    14. Berkin Elvan için kıyameti koparanlar..
    15. Tillerson'dan Kim Jong Un açıklaması
    16. İHH’dan Yemen’e sağlık yardımı
    17. Çare Derneği 2017 Kurban Bayramı'nda..
    18. Saldırı hazırlığındaki PKK'lı..
    19. Marmara Afet Koordinasyon Merkezi..
    20. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    Türk restoranına saldırı! Çok sayıda ölü var!
    Türk restoranına saldırı! Çok sayıda ölü var!
    Tuncay Özkan tehdit etti: Kılıçdaroğlu'nu alırlarsa...
    Tuncay Özkan tehdit etti: Kılıçdaroğlu'nu alırlarsa...
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Cesetler morga sığmadı ülkeden gelen ilk görüntüler…
    Cesetler morga sığmadı ülkeden gelen ilk görüntüler…