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Yumurta sarısını ayırmanın en pratik yolu

Yumurta sarısını beyazından pratik bir şekilde ayırmak işte bu yolla mümkün...

04 Temmuz 2017 Salı 18:12
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:12
  1. yumurta sarısı
  2. ayırma
  3. pratik
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