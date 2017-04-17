Yumurta kaç dakikada haşlanır?

Yumurtanın haşlanma süresi, pişirme yöntemine göre değişir. 3 çeşit yumurta pişirme yöntemi vardır bunlar; rafadan, kayısı ve katı yumurtadır.

Pişirme yöntemine göre sürelerine bakacak olursak:

Rafadan yumurta: Yumurtayı rafadan olarak pişirmek için, ocağa koyduktan sonra 3 dakika beklemek yeterlidir. Eğer bu şekilde süreyi ayarlayamıyorsanız, su kaynamaya başladıktan sonra yavaş olarak 100'e kadar sayın. Bu yöntemle yumurta rafadan olacaktır.

Kayısı yumurta: Yumurtanın kayısı kıvamında olması için, yumurta kaynayan suya bırakılır ve 5-6 dakika kaynatılır. Daha sonra yumurta soğuk suya tutulur ve böylece kayısı kıvamında pişmiş olur.

Katı yumurta: Yumurta kaynar suya koyulduğunda en fazla 12 dakika içinde katı olarak pişer. Yumurtanın haşlanma süresinin iyi ayarlanması çok önemlidir. Eğer yumurta uzun süre haşlanırsa; sarısındaki demir ve beyazındaki sülfür birleşir ve yumurta sarısının çevresinde yeşilimsi bir halka oluşur. Böyle pişmiş yumurtaları yememeliyiz. Bu nedenle yumurta 15 dakikadan fazla haşlanmamalıdır. Aksi taktirde yumurtadaki vitaminlerin etkisi kaybolur. Sağlıklı bir beslenme için, her gün yumurta tüketilmeli ve yumurtanın haşlanma süresine çok dikkat edilmelidir.

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