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Yüksekova’daki terör saldırısı

Hakkari’nin Yüksekova PKK’lılar tarafından polis noktasına düzenlenen silahlı ve roketli saldırı sonrası çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:53
Yüksekova’daki terör saldırısı

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan polis noktasına bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırıda 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede; 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah,10adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet roket başlığı, 8 adet el bombası,2 adet şemsiye, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet dürbün ve 1adet radyo ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:53
  1. PKK
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. EYP
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