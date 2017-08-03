Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüksekova’da yağış sele neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı kazan köyünde etkili olan yağış nedeniyle sel meydana geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:14
Yüksekova’da yağış sele neden oldu

Yüksekova’ya 35 kilometre mesafede bulunan Kazan köyünde yağış nedeniyle sel meydana geldi. Yaşanan selde bin bağ ot suya kapılırken, köydeki bahçeler, buğday ve yonca tarlaları da zarar gördü.

Selami Atlı isimli köy sakinine ait minibüs de sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selde birçok evi de su basarken, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından köye bir heyet gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:14
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk inşaat devinin iflası istendi!
    1. Türk inşaat devinin iflası istendi!
    2. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    3. Miami sular altında kaldı
    4. Karacabey ovasında domates hasadı..
    5. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    6. Vali Aktaş Ilgaz’da
    7. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    8. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    9. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    10. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    11. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    12. Serası hasar gören üreticilere..
    13. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    14. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    15. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    16. Gemlik’e iki yeni okul
    17. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    18. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    19. Numan'ın hedefi milli takım
    20. Kjaer rekorla gitti
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum