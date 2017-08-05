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Yüksekova’da TOKİ konutlarının yapımı sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşlar için konutlarının yapımı sürüyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
Yüksekova’da TOKİ konutlarının yapımı sürüyor

Yüksekova ilçesinde, sokağa çıkma yasağında evleri hasar gören vatandaşlar, için yapılacak TOKİ konutların yapımı devam ediyor. İlçenin Esentepe ve Esenyurt mahallelerinde TOKİ tarafında yapılan 1830 konutun yapımı devam ediliyor. Aralıksız devam eden çalışmalar 2018 yılında teslim edilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren şantiye şefi Osman Üngür, "Şu anda işin kaba kısmı daha çok ilerliyor. Bizim firma 598 konut yapımını üstlendi. Nisan 2018’e kadar 26 bloku bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapı, metalik ve elektrik imalatlarımız’da tüm hızıyla devam ediyor. Yüksekovalılar için lüks konutlar yapılıyor. Yaptığımız konutlar metrekare bazında büyük konutlar Yüksekova’ya göre lüks konutlar 4+1, 3+1 şeklinde konutlar mevcuttur" dedi

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
  1. TOKİ
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Esenyurt
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