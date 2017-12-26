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Yüksekova'da sızma girişimi

TSK, Yüksekova’da teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 13:33

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde 23 ve 25 Aralık tarihlerindeki "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Yasa dışı sınır geçişleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 480 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 316'sı Suriye'den Türkiye'ye, 10'u ise Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunurken yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan bir, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 40, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 113 kişi gözaltına alındı.

İHA

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:33
  1. TSK
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Hakkari
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. PKK
  6. PYD
  7. YPG
  • AtaAta5 sa önce
    Lütfen canlı bırakmayın kardeşim
  • sahinsahin5 sa önce
    bu ne bitmek tükenmek bilmeyen bir pkk ihaneti yau .yeter artik .ordaki askerler in atmis oldugu kursun u hedefi den saptirmasinrabbim.amin

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