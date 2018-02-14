Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Şubat 2018 günü saat 16.30 sıralarında Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün Hakkari bölge sorumlularından olduğu ve 2008 yılında meydana gelen askeri konvoya saldırı olayının failleri arasında yer aldığı bilgisi edinilmesi üzerine 1 bölücü terör örgütü mensubunun gözaltına alındığı belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.