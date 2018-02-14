THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Yüksekova ilçesinde terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan bir kişi gözaltına alındı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:56
Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Şubat 2018 günü saat 16.30 sıralarında Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün Hakkari bölge sorumlularından olduğu ve 2008 yılında meydana gelen askeri konvoya saldırı olayının failleri arasında yer aldığı bilgisi edinilmesi üzerine 1 bölücü terör örgütü mensubunun gözaltına alındığı belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:56
  1. hakkari
  2. yüksekova
  3. terör örgütü
  4. sözde bölge sorumlusu
  5. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da şok iddia! Vladimir Putin hasta mı?
    1. Rusya'da şok iddia! Vladimir Putin..
    2. Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge..
    3. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    4. Kars’ta 20 göçmen yakalandı
    5. Tolgay Arslan: İstanbul'da bunu yapmam..
    6. 28 Şubat sanığından ilginç açıklama:..
    7. Haddini aşan sözler! 'İyi Türk sadece..
    8. İşte en çok altına sahip 20 ülke
    9. Trabzonspor 37 yıl önceki korkuyu..
    10. Can Dündar ABD bayrağı ile neden..
    11. Elazığ'da FETÖ'cülerin 'hayali' ortaya..
    12. Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta..
    13. Çin'den Amerika'ya sert tepki! Kendi..
    14. 'Başbuğ' tartışmasına o isim de dahil..
    15. Afrin Operasyonu'nda görevli askere..
    16. HDP hakkında kapatma başvurusu
    17. AB'den küstah Türkiye açıklaması
    18. "Suriye'ye dönmek istiyorum"
    19. Fransa İslam Konseyi bağımsızlık talep..
    20. O dizide büyük skandal! Siyon Yıldızı..
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı