Yüksekova'da çatışma! 3 terörist öldürüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ganizer Tepe bölgesinde Güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü.20 Haziran 2017 Salı 17:16
Yüksekova ilçesi Ganizer Tepe bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Hisardağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan sınır gözetleme faaliyeti sırasında Ganizer Tepe bölgesinde 3 terörist tespit edildi.
Teröristler, yapılan topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.