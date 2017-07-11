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Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Temmuz 2017 Salı 12:00
Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik müşterek yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “10 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Urşe - Cafer Gediği bölgesinde hava hücum harekatı ile bölücü terör örgütü mensuplarının bulundukları yere taarruz helikopterleri ve topçu desteğinde başlanan operasyonda, 11 Temmuz 2017 günü itibariyle hava kuvvetleri ve yer birlikleri atışı ile toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:00
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
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