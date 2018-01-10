Yüksekova’da 1 terörist yakalandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamında, 8 Ocak 2018 günü Yüksekova ilçesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.