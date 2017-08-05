Yüksek tansiyonun erken belirtileri nelerdir?

Neredeyse her 3 kişiden 1’inde görülür. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon zamanında tedavi edilmezse ölümcül kalp damar hastalıklarına yol açabilir.

Yüksek tansiyonu olanlar genelde belirtileri anlamazlar o nedenle bu durumdan muzdarip olduklarının farkına varmayabilirler.

Tansiyon düşürücü bir çok ilaç vardır ama sorunu kaynağından çözmediği için geçici olarak tedavi ederler. Uzmanlara göre yüksek tansiyon sorununu çözmenin en iyi yolu sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve sağlıklı beslenmektir.

Kan basıncı küçük tansiyon ve büyük tansiyon olarak iki şekilde ölçülür. Kan basıncı ölçüleri büyük/küçük olarak aşağıdaki şekildedir:

Normal: 120/80 Ön hipertansiyon: 120–139/80–89

1.derece yüksek tansiyon: 140–159/90–99

2.derece yüksek tansiyon: 160 ve üzeri/100 ve üzeri

Çoğu zaman yüksek tansiyon kendini direk olarak belli etmez ama yüksek tansiyonu olan bir çok kişi kafa karışıklığı, baş ağrısı, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kulak uğultusu, yorgunluk ve burun kanamasından şikayet eder. Düzenli olarak tansiyon ölçtürmek ve zamanında müdahale etmek daha ciddi sorunların yaşanmaması için önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, 50 yaş üstü kişilerde yaşam süresini 5 yıl kısaltabilir.

2013 yılında Amerika’da 360.000 kişi yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Görüldüğü üzere yüksek tansiyon ciddi bir sorundur ve ciddi bir tedavi gerektirir. Yüksek tansiyon kronik kalp rahatsızlıklarına, görme problemlerine, şeker hastalığına, kalp krizi ve felce, anevrizmaya ve hafıza kaybına yol açabilir.

Düşük tansiyon

Yaşlanma ve diğer bir çok faktör düşük ya da yüksek tansiyona neden olabilir. Her iki durum da eşit derecede tehlikelidir. Aynı yüksek tansiyon gibi düşük tansiyon da kendini direk belli etmez. Genelde oturur ya da yatar pozisyondayken bir anda ayağa kalkınca veya çok uzun süre ayakta durunca hissedilir. Beyne yeterli kan ulaşmadığından kişinin başı döner. 65 yaş üstü kişilerin %15’inde görülür ve zamanında tedavi edilmesi gerekir. Düşük tansiyonu olan kişiler genellikle baş dönmesi, soğuk ve soluk bir cilt, mide bulantısı, bayılma, bulanık görme, rehavet, hızlı nefes alma ve yorgunluktan şikayet eder.

Salgı bezlerindeki problemler, enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, hamilelik, bazı ilaçlar, vücuttaki kan miktarının azalması ve beslenme bozuklukları düşük tansiyona yol açabilir.

Yüksek tansiyonu olanların uzak durması gereken yiyecekler

Şeker

Yapılan çalışmalara göre sürekli şeker tüketmek sürekli tuz tüketmekten bile daha zararlıdır.

Trans yağlar ve Omega 6 yağları

Bu iki tür yağ işlenmiş ette bulunur ve vücuttaki iltihaplanmayı arttırabilir. Bu da yüksek tansiyona neden olur.

Alkol

Yüksek miktarda alkol almak damarları büzüştürür ve kan basıncını arttırır. Bu nedenle önerilen miktarları geçmeden alkol tüketmenizde fayda vardır – 65 yaş üzerinde 1 kadeh ve 65 yaş altında 2 kadeh.

Sodyum açısından zengin yiyecekler

Konserve ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor.

Kafein

Kafein kahvede, enerji içeceklerinde ve kolada bulunur. Yüksek miktarlarda tüketilmesi çok tehlikelidir çünkü kafein kan basıncını çok fazla arttırabilir. O nedenle makul miktarlarda tüketmekte fayda var.

Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak yiyecekler:

Akdeniz mutfağı tarzı beslenme

Akdeniz mutfağı omega 3 yağ asitleri açısından zengin besinler içerir ve bu da kalp damar sağlığı için çok faydalıdır. Zeytinyağı, taze sebze ve meyve, balık ve zeytin gibi yiyecekleri içerir.

Omega-3 açısından zengin yiyecekler

Omega-3 açısından zengin yiyecekler kan basıncını düşürür. Tansiyonu düşürmek ve vücuttaki iltihabı iyileştirmek için keten tohumu, çimle beslenen dana eti ve somon balığını beslenmenize ekleyebilirsiniz.

Lif açısından zengin yiyecekler

Taze sebzeler, fasulyeler ve tohumlar yüksek miktarda lif içerir. Lifler, damarları temizler ve kan basıncını dengeler.

Potasyum açısından zengin yiyecekler

Potasyum açısından yüksek bir beslenme kan basıncını kontrol eder ve sodyumun damarlara olan negatif etkilerini yok eder.

Çay

Beyaz çay damarları geliştirir ve kanı inceltir. Bu da kan basıncının düşmesini sağlar o yüzden her gün 1-2 fincan beyaz çay içmek faydalıdır.

Bitter çikolata

%70 ve üzeri miktarda kakao içeren bir kalıp bitter çikolata yemek kan basıncını anında düzenler.

Elma sirkesi

Elma sirkesinde, kan basıncını düzenlemeye yarayan, yüksek miktarda potasyum bulunur.

Bu yiyeceklerin dışında yüksek tansiyonu tedavi edici besin takviyesi hapları vardır. Bunlardan en iyileri aşağıdadır:

1. Magnezyum takviyesi

Magnezyum kan basıncını düşüren ve damarları rahatlatan bir mineraldir. Günlük olarak 500 mg magnezyum takviyesi alınması önerilir.

2. Koenzim Q10

Özellikle kolestrol ve tansiyon düşürücü ilaç kullanıyorsanız almanız gereken Koenzim Q10 kalp sağlığını destekleyen güçlü bir antioksidandır. Her gün 200-300 mg alarak kan basıncını düzenleyebilirsiniz.

3. Balık yağı

Balık yağı omega-3 yağ asitleri açısından zengindir, bu da ithapları azaltır ve kalp damar sağlığını destekler. Düzenli olarak balık yağı kullanmak kan basıncını normal düzeylerde tutar ve kalp krizi riskini azaltır.

4. Sarımsak

Sarımsak doğal bir damar genişleticidir. Sarımsağı taze veya hap şeklinde tüketebilirsiniz. Sarımsak tansiyonu düşürür ve damar tıkanıklığını azaltır.

5. Kakao

Kakao kan dolaşımını iyileştiren ve kan basıncını kontrol etmeye yarayan yüksek miktarda flavonoid içerir.

Yüksek tansiyonu tedavi etmek için 3 doğal yöntem:

Bitkisel özlü yağlar

Bitkisel özlü yağlar oksidatif stresi azaltır ve damarları genişletir. Bu da kan dolaşımını iyileştirir ve kan basıncını düşürür. Lavanta, portakal çiçeği, ylang ylang, adaçayı ve mercanköşk kan basıncını düşürmeye yarayan en iyi bitkisel özlü yağlardır. Kullandığınız losyonlara veya kremlere 1-2 damla bu yağlardan damlatarak kullanabilirsiniz.

Stresi azaltmak

Stres tansiyonu yükseltir. Yoga, meditasyon veya farklı tekniklerle stresinizi azaltarak kan basıncını düzenleyebilirsiniz.

Fiziksel aktivite

Egzersiz yapmak tansiyonu düşürmeye yardımcı olur ve aynı zamanda yağları yakar, böylece de bir çok kalp damar rahatsızlığı riskini azaltır.

Yüksek tansiyon çoğunlukla yetişkinlerde görülür ama çocukları da etkileyebilir. Çocuklarda bu durum böbrek ya da kalp rahatsızlığı, sağlıksız yaşam tarzı ve hareketsizlikten kaynaklanabilir. Yüksek tansiyon tedavi edilebilir ve edilmelidir.