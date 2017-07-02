Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüksek gerilim! Savaş gemileri ve jetler...

Çin'in ABD destroyerinin izinsiz olarak Paracel Adaları’na girdiği iddiasıyla savaş gemilerini ve jetlerini yolladığı öğrenildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 22:54
Yüksek gerilim! Savaş gemileri ve jetler...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang,konuyla ilgili açıklamasında, “2 Temmuz tarihinde USS Stethem adlı Amerikan destroyeri, izinsiz olarak Paracel Adaları’nın bulunduğu sulara giriş yaptı. Bunun üzerine Çin derhal Amerikan gemisini uyarmak ve karasularımızdan çıkarmak üzere savaş gemilerini ve jetlerini yolladı” ifadelerini kullandı.

KARARLI PROTESTO

Sputnik'te yer alan habere göre Çin’in ayrıca ABD tarafının eylemlerini kararlı bir şekilde protesto ettiği ve ABD donanmasına ait destroyerin tartışma konusu olan adaların karasularına girmesini, 'adalarda bulunan altyapıya ve personele tehdit oluşturan ciddi bir siyasi ve askeri provokasyon' olarak nitelediği bildirildi.

EGEMENLİK VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang’ın açıklamasında, “Paracel adaları kökensel olarak Çin’e ait bir alan. ABD, ‘navigasyon özgürlüğü’ bayrağının arkasında gizlenerek bir kez daha izinsiz bir şekilde, Çin’in yasalarını ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek, Çin’in egemenliğini kaba bir şekilde ihlal ederek, bu sulardaki barış, istikrar ve düzeni baltalayarak adaların karasularına giren savaş gemisini gönderdi” dendi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 22:54
  1. abd
  2. çin
  3. gemi
  4. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’da İslam düşmanlığı
    1. Avrupa’da İslam düşmanlığı
    2. Yanardağ patladı! Yaralı ve kayıplar..
    3. Yumurtası kansere çare oluyor
    4. Güneşin azı yarar, çoğu zarar
    5. Böyle evlenme teklifi yaptı, 3 ay..
    6. Yüksek gerilim! Savaş gemileri ve..
    7. Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı
    8. Yarın bu illerdeki memurlara sıcak..
    9. Babasını gözlerinin önünde öldürdüler
    10. Araç sahipleri dikkat! O belge artık..
    11. O yanardağ yeniden patladı
    12. ABD'de polis kurşunuyla ölenlerin..
    13. Polis: Evinize gitmeyin sizden sadece..
    14. Yüzüğü parmağından AFAD ekipleri çıkardı
    15. Yapay kalpten kurtuldu, nakil..
    16. Gelin evine mehter takımıyla gitti
    17. Onun yaşamı ellerinin üzerinde
    18. Osmanlı'nın ilk mescidi Söğüt'te
    19. CHP genel başkan yardımcısı hastanelik..
    20. Bir işçiyi katletmişlerdi... O..
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    PKK, Rakka'da ağır kayıplar veriyor
    PKK, Rakka'da ağır kayıplar veriyor
    AB'yi çıldırtan açıklama: Türkiye bizim koruyucumuz
    AB'yi çıldırtan açıklama: Türkiye bizim koruyucumuz
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'