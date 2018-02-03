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Yüksek doluluk: Kazanç

Kış turizminde ocak ayını başarılı geçiren sektör, geçen yıl başlayan yükseliş trendini bu yıl da sürdürmeyi hedefliyor. Ancak işletmeler bu defa sadece doluluk oranlarını değil, kazançlarının da çıtasını yükseltmek için ipi sıkı tutuyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:42
Yüksek doluluk: Kazanç

Konaklama sektörü 2017 yılını doluluklarda artışla bitirirken, fiyatlarda kayda değer artış yakalayamadı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Avrupa’da otel doluluklarında yüzde 18 ile en yüksek artışı gösteren ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Buna karşılık oda fiyatlarında en büyük kaybı yüzde 12.4 düşüş ve ortalama 66.8 Euro ile Türkiye yaşadı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2018’de turist sayısında artış beklediklerini belirterek, “Ancak fiyatlardaki yükseliş trendinin de bu kadar hızlı olmasını bekleyemeyiz. Fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmamız lazım” dedi.

İSTANBUL LİDER

Konaklama sektörü 2017 yılını doluluklarda artış, fiyatlarda ise, yine gerilemeyle kapattı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında araştırma ve analiz şirketi STR’nin 2017 yılına ilişkin verilerini açıkladı. TÜROB’un açıklamasına göre, 2017 yılında Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 18 artışla yüzde 60.2, İstanbul’da yüzde 26 artışla yüzde 62.6 ve Antalya’da yüzde 11.5 artışla yüzde 59.8 olarak gerçekleşti.

FİYATLAR İÇ AÇICI DEĞİL

2017 yılında ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli, Türkiye ortalamasında yüzde 12 gerilemeyle 66.8 Euro, İstanbul’da yüzde 14 gerilemeyle 76.3 Euro, Antalya’da yüzde 5.2 gerilemeyle 74.6 Euro olarak gerçekleşti.

BAYINDIR: 2018'DEN UMUTLUYUZ

2017 yılı rakamlarını değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyatlardaki gerilemenin Türkiye’nin turizm gelirlerine olumsuz etkisinin net olarak görüldüğüne işaret etti. Bayındır, “Henüz fiyatlarda arzu ettiğimiz seviyeye dönemesek de 2018 ve daha sonraki yıllar için umutlarımızın yeşerdiğini söyleyebilirim. Uluslararası büyük fuarlardan edindiğimiz izlenimler, 2018 yılına yönelik umutlarımızı artırıyor. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Dolayısıyla 2018 yılında bir yükselme trendi başlayacaktır” dedi.

EN HIZLI ARTIŞ BİZDE AMA...

2017 yılında otel doluluklarında en yüksek artışı gösteren ülke Türkiye oldu. Buna karşılık oda fiyatlarında (ADR) en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 12.4 düşüş ve ortalama 66.8 Euro ile yine Türkiye oldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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