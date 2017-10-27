Yüksek binaların arasına hapsoldu

Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi, 51'inci Sokak'ta yaşayan, evli ve 12 çocuk sahibi, 61 yaşındaki emekli Kadir Öncü'nün müstakil evinin bulunduğu bölgede imar değişikliği yapıldı. Evinin önünden geçen yolun devamı, yapılan revizyonla konut alanına dönüştürüldü. Yolun her iki tarafına yüksek apartmanlar inşa edildi. Evi, yüksek binaların ortasında kalan ve evine araçla girme imkanı ortadan kalkan Öncü, evine gidip, gelebilmek için komşularının bahçesini kullanmaya başladı.

Çocuklarının okula gidip, gelirken zorluk çektiğini dile getiren Öncü, şunları söyledi:

"5 Nisan'da, 18'inci madde uygulandı ve belediye, burayı bize ada olarak yaptırdı. 'Burada yol bırakacaksınız' dediler, arsamızdan yol bıraktık. Burası Kardeşler Mahallesi, 51'inci Sokak. Buraya, 3 sene önce bir daha 18 uyguladılar. Ondan sonra imar revizyonunda tadilat yaptılar. Hangi vicdanla verdiler, buraya böyle yapılaşmayı? Yolu kapattılar. Ben o zaman belediyeye sordum, 'Karşından yol çıkacak' dediler. Sonra tekrar tadilat yapılıp, yola imar verildi. Şimdi yolsuz kaldık. Önümüzde de bir inşaat var. Ben evime inşaatın içinden gidip, geliyorum. İnşaatın sahibi diyor ki 'Sen başının çaresine bak. Ev sattığım insanlar, bahçe duvarı istiyor. Duvarı çekip, evleri teslim edeceğim' diyor. Belediye başkanına soruyorum. Ben ne yapacağım? Belediyeye gidiyorum. Gelip, bakıyorlar; 'Amca sen haklısın' diyorlar. Vatandaş duvarını çevirdiği zaman benim çıkacak yolum olmayacak. Ben, evime girip, çıkmak için yol istiyorum. Cumhurbaşkanı'mız halka yardımcı olun, diyor; bu adamlar, hiç halkın yanına uğramıyor."

'HELİKOPTER VERSİNLER'

Kapısının önündeki inşaatın bahçe duvarları da örüldükten sonra yolunun tamamen kapanacağını belirten Öncü, "Eskiden burada yol vardı. Sağımıza, solumuza ev yapıldı. Şimdi bir de önümüze ev yapılıyor. Etrafımız, çevrildi. Bu yola yapılan inşaatlara belediye nasıl ruhsat verdi. Bu insanlar, buradan nasıl çıkacak? Sayın İçişleri Bakanı, sorsun; bu yol nasıl kapatılmış? Sayın Cumhurbaşkanı'mızla İçişleri Bakanı'mız bize bir helikopter versin de evimize girip, çıkabilelim" dedi.

'KOMŞULARI TARAFINDAN MAĞDUR EDİLDİ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediyesi İmar Müdürü Erol Genç ise Öncü'nün komşuları tarafından mağdur edildiğini iddia etti. Genç, "Giriş ve çıkış komşularının bahçesinden temin edilmekte ve şu anda birleştirilmiş olan arsada müştereklerden bir tanesi. Bütün arsa, harmanlanmış; tek büyük bir arsa haline getirilmiş ve mağdur olduğu iddia edilen vatandaşımız, komşulardan resmen giriş ve çıkış hakkı elde etmiş. Ancak komşularının yardımcı olmamalarından şikayetçi. Bunun giderilmesi için bizim komşularıyla bir görüşmeye gidip, bu yolunun açılması noktasında teşebbüsümüz olacak. Komşularıyla görüşüp, bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.