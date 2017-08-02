Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi

2017 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şura'sı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

4 saat süren toplantı, 15:15 civarında sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Şura'da alınan kararların, Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TERFİ VE ATAMALAR GÜNDEME GELDİ

Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamaları gündeme geldi.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da, ikincisi 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı. 2 Ağustos'ta yapılan (bugün) toplantıyla, Yüksek Askeri Şura üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde toplanmış oldu. Toplantıya, bazı bakanlar ile kez katıldı.