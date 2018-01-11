Yükleyenler yandı, bilgisayarlar açılmıyor!

Microsoft'un Spectre ve Meltdown güvenlik açıkları için yayınladığı güvenlik yamaları, bazı AMD işlemcili bilgisayarların açılmamasına sebep oluyor. Kullanıcılar bilgisayarların sürekli "mavi ekran" verdiğini belirtiyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine, Microsoft 3 Ocak'ta yayınladığı güvenlik yamalarının AMD işlemcili bilgisayarlara indirilmesini engelledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD'li teknoloji şirketi, söz konusu problemin işlemci üreticisinin Windows güvenlik yamaları için gerekli dokümantasyonu doğru şekilde yapmaması nedeniyle yaşandığını duyurdu.

AMD ve Microsoft, söz konusu sorunu çözmek için çalışmaya başladılar ve AMD'ye kalırsa kısa süre içerisinde bu bilgisayarlar da Spectre ve Meltdown'a karşı güvenlik yamalarını sorunsuzca alabilecek.

Microsoft, yamaları yükledikten sonra bilgisayarları açılmayan kullanıcılara güvenli modda başlatma veya işletim sistemini yeniden yükleme gibi alternatif başlatma yöntemlerini denemelerini öneriyor.