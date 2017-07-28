Yukarı Hereke’nin çehresi değişti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Yukarı Hereke’de hayata geçen projeleri inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana yapımı tamamlanan kültür merkezi, kapalı pazar ve sosyal yaşam donatılarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, son olarak etap etap çalışmaların devam ettiği Ahmed-i Hani Parkı’nı dolaştı. Yukarı Hereke’den İzmit Körfez’inin en güzel izlenebildiği yerde yapılan Ahmed-i Hani Parkı’nda ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Yer olarak İzmit Körfezi’nin en güzel izlenebildiği bölge. Çocuklarımız için oyun grupları tamamlandı. Şimdi sosyal donatı alanları için çalışma başlattık. Proje tamamlandığında, bölgenin bir ihtiyacı daha karşılanmış olacak” dedi.

Hayata geçirilen projelerden memnun kaldıklarını dile getiren Yukarı Hereke halkı ise Başkan Baran ve ekibine teşekkür ettiler.