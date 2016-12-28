Yük artıyor! Vergi vergi eriyoruz

Dadaş haklı ben fransadayım kucuk bi dukkanim var senelik 25 bin euro vergi oduyorum kalanla yatirim bile yapamiyorum ucu ucuna denk geliyo yakinda satip ulkeme döneceğimkarin tokluguna olduktan sonra gurbete gerek yokCevapla
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Dadas biraz kafayı çalıştır biz dünyayı güzelleştirmeye çalışalım senin gibileri geri kalmaya mahkumdur larCevapla
Siz omrunuzde vergi gormemissiniz. Gidin abd ye, gidin canadaya, gidin avrupa ulkelerine vergi gorun. Bizim en az yarimiz kadar daha fazla. HAAAhep Soyler ler turkiyede çok kagit ve prosudur vede brokrasi var. Siz yukardaki ulkelerdeki brokrasiyi bilseniz, her sabah vatan topragi da yerde ibadet eder. Bu toprak lari her gun opersiniz.Cevapla
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