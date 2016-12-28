Yük artıyor! Vergi vergi eriyoruz

Alfabede temsil edilmeyen harf bırakmayan onlarca verginin altında ezilen vatandaşın sırtındaki yük, 2017’nin başıyla birlikte daha da ağırlaşacak. Evi olan da, arabası olan da, cep telefonu kullanan da 2017’de daha fazla vergi ödeyecek. Vatandaş, kazandığını yine vergilere yatıracak!

VATANDAŞIN PAYINA HEP ZAM DÜŞÜYOR

Ekonomideki yavaşlama ve sıkıntılar, esnaf ve sanatkârından işadamına, işçisinden memuruna kadar tüm kesimleri olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Buna rağmen, halihazırda yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya bulunan vatandaşın yükü azalacağına daha da artıyor. Sıkıntıda bulunan çeşitli sektörlere vergi afları ve muafiyetler söz konusu olurken, vatandaşın payına vergi indirimi değil, her zamanki gibi vergi artışı düşüyor. Her geçen yıl vatandaşın ödediği vergi miktarı daha da artıyor.

EMLAK, MTV, ÖİV

*Gayrimenkul sahipleri, 2017’de daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacak. Emlak Vergisi Kanunu Tebliği’ne göre, bina, arsa ve arazilerin 2017 yılı vergi değerleri, yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 3.83 oranında zamlandı.

*Mobil telefonlar için alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de zamdan payını alacak. Buna göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 3.83 artan Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 47 TL olacak.

*2017’de taşıt sahipleri de daha fazla ödeyecek.

*1-3 yaş arası 1301-1600 cm3 arası araçlar bin 35 lira;

*1601-1800 cm3 arası araçlar ise bin 827 lira MTV ödeyecek.

Kaynak: Milli Gazete