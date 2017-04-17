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YSK'dan flaş 'mühürsüz oy' açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, mühürsüz oy pusulalarına yönelik açıklamada bulundu.

YSK'dan flaş 'mühürsüz oy' açıklaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:20

YSK Başkanı Sadi Güven, mühürsüz oy pusulaları tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen, sahte olmayan zarflardır" dedi. 

İşte Güven'in konuşmasının satır başları:

YSK TARAFINDAN ÜRETİLEN OY VE ZARFLARDIR

Vatandaşa Verilen zarf ve oy pusulaları fligramlı, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Paralardaki gibi YSK’nın filgramını görebilirsiniz. Yani dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır.

MÜHÜR İKİNCİ BİR TEDBİRDİR

Yasa koyucu bu filgramlı oy pusulası ve zarfların yanı sıra ikinci bir tedir almış ve orada bulunan sandık başkanı ve üyelerinin oy basmak suretiyle ikinci bir tedbir almasını öngörmüştür. Onların yaptıkları bir hata nedeniyle vatandaşın anayasal hakkını kullanması, iradesinin sandığa yansımasına karar verdik. Olay budur.

VATANDAŞ OYUNU KULLANMIŞTIR

Vatandaş kendisine verilen geçerli oy pusulasını geçerli bir şekilde sandığa atmıştır. Sadece orada sandık başında çalışan görevlilerin bizim eğitim vermemize, o sabah mesajla bilgi vermemize rağmen hatalı yapmasıdır.

BU İLK DEĞİL

Bu bizim ilk kez yaptığımız bir işlem değildir. Oyların sahte olduğu ispat edilmedikçe oylar bu şekilde kullanıldığında geçerli olduğuna dair birçok kararımız vardır. Biz bu kararı sonuçlar sisteme girmeden, kimsenin kafasına bir şey takılmadan verdik. Sonrasında verseydik belki tartışma olurdu ama sandıklar açılmaya başladığı anda vatandaşın hakkını zayii etmeme adına aldık.

KESİN SONUÇLAR 11-12 GÜN SONRA

Güven referandumun kesin sonuçlarının 11-12 gün sonra açıklanacağını da dile getirdi. 

 
EtiketlerYSK Başkanı Sadi Güvenreferandum
HABER YORUMLARI
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Yasin

Sosyal medyaya cep telefonuyla çekilmiş görüntülerde düştü adamlar boş çıkan pusulalara evet basıyorlar darphane gibi bu haksızlıkdır adaletsizliktir! Bu şekilde zafer ilan etmek utanç verici değilmidir? Tabiki bunları yapanların utanma ahlak duyguları var ise

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VesSelam

Sacmalamayın işinize geldigi gibi söylemler haraketlet bunlar kivirmayin! Yahu akil var mantik var boş çikan pusula nasil gecerli sayilabilir daha düme kadat cizgiyi taşan mühürü bile kabul etmiyordunuz siz hiç basılmamış mühürü kabul ediyor evet diye yasliyorsunuz

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0406

"Geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen, sahte olmayan zarflardır" iyide kardeşim neden mühürsüz zarf yaptınız bunu açıklayın ki milletin kafasındaki soru işaretleri gitsin..ayrıca tüm zarflarımı mühürsüz yoksa bir kısmını.?

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eyz

Ya mühür basmayı kaldırın ya da matbadan mühürlü olsun

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ÜlküOcaklı

Kardeşim ülkemizde bu ilk defa oluyor ve Sonuç Q ise Çok haklılar Bence de Mühürsüz oylar geçersiz sayılması gerekiyordu ve bu olayla ilgili soruşturma başlatılması gerekiyordu (İşini savsaklayan kim) Böyle akla evet çıkması Olayları büyütüyorBu sonuç 2 kişiden 1 i istemiyor anlamındadır

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