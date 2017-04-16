YSK’dan 'evet' mührü açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hatay Reyhanlı'da 'tercih' yerine 'evet' yazılı mühür kullanılarak oy verilmesine ilişkin, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik" açıklamasını yaptı. Güven, yaptığı yazılı açıklamada, "Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik" diye kaydetti.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:24

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde referandum için kurulan 159 sandığın bazılarında, seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde, ’Evet’ yazdığı ortaya çıktı. Olayın İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesinin ardından ’Evet’ yazan mühürler toplatılarak yerine ’Tercih’ yazan mühür dağıtıldı.

Oy verme işlemi, üzerinde ’Tercih’ yazan mühürlerin dağıtılmasıyla tekrar başladı.

CNNTürk'ün haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hatay Reyhanlı'da 'tercih' yerine 'evet' yazılı mühür kullanılarak oy verilmesine ilişkin, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik" açıklamasını yaptı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, "Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik" diye kaydetti.

 
Etiketleryskevet mührü
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Yunusemre

.....adamlarsınoz ya

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Cemil nadir özgün

Bu da yeni akitcilerin utanıp sıkılmadan kendileri gibi b.k rengi dedikleri pusulalarının iptal sayısını azaltacak.

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Yeni Akit
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