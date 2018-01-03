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YSK'dan CHP'nin il kongresine iptal

Yüksek Seçim Kurulu, 30 Aralık 2017'de düzenlenen CHP Adıyaman Olağan İl Kongresini iptal etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
YSK'dan CHP'nin il kongresine iptal

AA-Yüksek Seçim Kurulu, 30 Aralık 2017'de düzenlenen CHP Adıyaman Olağan İl Kongresini, partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandığının tespit edilmesi üzerine iptal etti. CHP Adıyaman İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 30 Aralık 2017'de Adıyaman Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ve iki adayın yarıştığı CHP Adıyaman Olağan İl Kongresi, partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandığını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Deniz Çakmak ve Ali Murat Bilgiç’in aday olduğu kongreyi, iki oy farkla Bilgiç kazanmıştı.

Çakmak, seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itirazda, partiye üye olmayan 7 delegenin oy kullandığını, 1 delegenin ise iki ayrı ilde delege olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu, bahsi geçen delegelerin partiye üyeliği bulunmadığını tespit etmesi üzerine, seçimi iptal etti. İl kongresinin bir hafta içerisinde tekrarlanacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
  1. Yüksek Seçim Kurulu
  2. CHP Adıyaman Olağan İl Kongresi
  3. CHP
  4. Adıyaman
  5. kongre
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