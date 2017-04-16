YSK Başkanı'ndan son dakika oy pusulası açıklaması

YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması geldi. YSK Başkanı, "Arkasına basılması gerekirken önüne mühür basılan oy pusulaları geçerli sayılacak." dedi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:30

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, vatandaşın  iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna  izin verdiğinden "Tercih" mührü yerine "Evet" mührünün basıldığı oy pusulalarının  da geçerli olmasına karar verildiğini bildirdi. 

Güven, YSK önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada,  kendilerine yansıyan bazı bilgiler bulunduğunu, genelgelerle oy pusulalarında  "Tercih" mührü kullanılmasını öngörmelerine rağmen, bazı ilçe seçim kurullarının  sandık kurullarına "Tercih" mührü yerine "Evet" mührü verdiğini öğrendiklerini  söyledi.

Bazı yerlerde kısmi de olsa bu şekilde oy kullanıldığını belirten  Güven, "Yüksek Kurul biraz önce toplandı. Vatandaşın iradesinin sandığa doğru  tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'Tercih'  mührü yerine 'Evet' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar  vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini  mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek  Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır." diye konuştu.
 

 
EtiketlerYSK başkanıevet mührümühürson dakikason dakika YSK
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?