YSK Başkanı Güven: Mühürsüz zarf geçerli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiğini belirtti. Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin olduğunu kaydeden Güven, “Saat 23.00 itibarıyla açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme girilmeyen toplam 594 bin 76 seçmenin olduğu, ‘evet’ oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, ‘hayır’ oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında ‘evet’ çıkmıştır. Kesin sonuçlar, en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır” dedi.

YOĞUN ŞİKAYET GELDİ

Oy pusulası ve zarflarda mühürleme tartışmalarına değinen Güven, “Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra, sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulaları ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemedikleri yönündeki yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin talebi üzerine, kurulumuz sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi” ifadelerini kullandı.

MÜHÜR İRADEYİ YANSITIR

“Halk oylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve bu mühürlerle oy kullandırıldı” diyen Güven, şöyle devam etti: “Ayrıca bazı sandıklarda sandık kurulu mührünün oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basılmakla birlikte ön yüzüne çıktığı bilgisi alınması üzerine, kurulumuz oylamada kullanılan ‘evet’ mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde olduğunu, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olmasını seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek ‘evet’ mührüyle mühürlenmiş pusulaları geçerli saymıştır.”

TUTANAKLAR PAYLAŞILDI

“Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır” diyen Güven, 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesinin siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu dile getirdi. Güven, “Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar, YSK’ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır” dedi.

Daha önce 5 kez uygulandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında mühürsüz oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına yönelik kararı, daha önceki seçimlerde de verdi. YSK, 1984 ve 1994’te mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan getirilmediğinin belirlenmesi halinde oyların geçerli sayılacağını kararlaştırdı. Mühürsüz oy pusulalarına ilişkin 1989 ve 1990 yılındaki YSK kararlarında, söz konusu mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan getirildiğine yönelik iddiada bulunulmaması halinde olayın eğitilmeyen sandık kurulunun hatasından kaynaklandığına ve oy pusulalarının geçerli sayılmasının doğru olacağına hükmedildi. Kurul, 2004’teki yerel seçimlerdeise sandık kurulunca mühürlenmeyen oyların kullanılmasının seçmen iradesini engelleyici bir durum olmadığı, burada seçmenin bir kusurunun bulunmadığı ifade edilerek itiraz kapsamındaki 145 oy geçerli sayıldı.

(Yeni Şafak)