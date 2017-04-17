YSK Başkanı açıklama yaptı

YSK Başkanı'nın açıklamasından satırbaşları:

Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve sms ile bilgilendirme mesajı yolladık.

Mühürsüz pusulalar seçim güvenliğini etkilemedi.

Seçim torbalarını seçim günü 05:00'da bina sorumlularına teslim ettik. Siyasi partilerin görevlendirdiği sandık kurulu üyelerine bu seçimde de önceden olduğu gibi eğitim verdik. bugün sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere ulaşmadan önce 'Mühürsüz oylar' şikayeti üzerine kurulumuz dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça oyların geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

Oy pusulalarının mühürlenmesinin amacının sahte oy pusulasını engellemek olduğu, mührün ön yüzüne veya arka yüzüne basılmasıyla fazla mürekkepten kaynaklı ön yüze geldiğinde de geçersiz sayılmasına gerekçe değildir.

KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE "EVET" ÇIKTI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır.

Sandıkların tamamında AK Parti ve CHP üyeleri vardı.

Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.

"MÜHÜRSÜZ PUSULALARIN GEÇERLİ SAYILMASI İLK DEĞİL"

Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır.

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin), Maç oynarken kural değiştirmedik.

Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarfları filigranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları, seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçim bittikten sonra sayıma geçilmeden önce oy pusulası, zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının sağlamasını yapmaktadır.