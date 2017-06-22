YPG'yi korku sardı... Türkiye operasyona hazırlanıyor!

Rus sitesi Sputnik'e konuşan PKK/YPG'li teröristbaşı Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin'e bir harekat yapmak için sınıra yığınak yaptığını artardı ve şöyle devam etti:

AĞIR SİLAH SEVKİYATI YAPIYORLAR

"Türkiye Afrin için güçlerini Azez ve Mare'ye getiriyor. Hem de sınıra bir askeri sevkiyat yapıyor. İdlip tarafında da sevkiyat yapıyor. Ağır silah sevkiyatı yapıyorlar. Ne kadar silah sevkiyatı yapıldığına ilişkin net bir rakam veremiyoruz. Türkiye ve grupları (ÖSO) zaten Afrin'e saldırıyorlar."