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YPG'yi kazımanın vakti geldi! Türk askerine ateş açtılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:40
YPG'yi kazımanın vakti geldi! Türk askerine ateş açtılar

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:40
  1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
  • tuğrultuğrul32 dk önce
    Geberecek olan karınca kanat getirirmiş ! Gebermeye hazır olun it sürüleri, domuzlar
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