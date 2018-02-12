YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?

Afrin'de YPG hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken Fırat'ın doğusunda bazı gruplar YPG'ye yardım için seferber oldu. YPG'yi gizlemek için kurulan SDG'nin bileşenleri içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin’e, YPG’ye yardım için geçme kararı aldı. Peki kim bu Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council ?



ABD Savunma Bakanı Jim Mattis son yaptığı açıklamada SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını söylemişti. 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tepki gösteren SMC, günler sonra Afrin'e militan göndereceğini duyurmuş ve Afrin'e vardığını iddia ettiği teröristlerin görüntülerini twitter sayfasından duyurmuştu.



Habertürk Washington temsilcisi Serdar Turgut, Pentagon'un YPG raporundan ayrıntılar aktardığı bugünkü yazısında bu gruba dikkat çekmiş şu ifadelere yer vermişti: Bu arada Washington’daki birimlere göre SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin’e, YPG’ye yardım için geçme kararı aldı. Washington’un, ‘Bu kararı alanlara her türlü yardımı keseriz’ tehdidine rağmen bu kararın alınması ilginç bulundu burada.”





Hristiyan Süryani ve Keldanilerin 2013'ün başında kurduğu Syriac Military Council, PKK'nın çatı örgütü YPG'nin alt birimleri arasında. Örgüt ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ve çevresinde faaliyet gösteriyor. 2014'te DEAŞ bahanesiyle Kuzey Irak'ta Sincar'a yerleşen PKK'nın o tarihteki saldırısında yine bu örgüt yer aldı.





Kuzey Irak'ta ve Suriye'de Rakka ve Deyrizor bölgesinde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda ön saflarda bulunan Syriac Military Counci, son olarak Afrin'e YPG'ye yardım için askerlerini yolladı. 20 Ocak 2018'de, Syriac Military Council sözcüsü Kino Gabriel, SDF'nin sözcüsü oldu. Örgüt amacıını Suriye'deki Asur / Süryanilerin ulusal haklarını savunmak ve korumak olarak açıklıyor.