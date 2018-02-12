Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?

SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü YPG'ye yardım için Afrin'e geçme kararı aldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:58
YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?

Afrin'de YPG hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken Fırat'ın doğusunda bazı gruplar YPG'ye yardım için seferber oldu. YPG'yi gizlemek için kurulan SDG'nin bileşenleri içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin’e, YPG’ye yardım için geçme kararı aldı. Peki kim bu Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council ?

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis son yaptığı açıklamada SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını söylemişti. 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tepki gösteren SMC, günler sonra Afrin'e militan göndereceğini duyurmuş ve Afrin'e vardığını iddia ettiği teröristlerin görüntülerini twitter sayfasından duyurmuştu.

Habertürk Washington temsilcisi Serdar Turgut, Pentagon'un YPG raporundan ayrıntılar aktardığı bugünkü yazısında bu gruba dikkat çekmiş şu ifadelere yer vermişti: Bu arada Washington’daki birimlere göre SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin’e, YPG’ye yardım için geçme kararı aldı. Washington’un, ‘Bu kararı alanlara her türlü yardımı keseriz’ tehdidine rağmen bu kararın alınması ilginç bulundu burada.”

Hristiyan Süryani ve Keldanilerin 2013'ün başında kurduğu Syriac Military Council, PKK'nın çatı örgütü YPG'nin alt birimleri arasında. Örgüt ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ve çevresinde faaliyet gösteriyor. 2014'te DEAŞ bahanesiyle Kuzey Irak'ta Sincar'a yerleşen PKK'nın o tarihteki saldırısında yine bu örgüt yer aldı.

Kuzey Irak'ta ve Suriye'de Rakka ve Deyrizor bölgesinde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda ön saflarda bulunan Syriac Military Counci, son olarak Afrin'e YPG'ye yardım için askerlerini yolladı. 20 Ocak 2018'de, Syriac Military Council sözcüsü Kino Gabriel, SDF'nin sözcüsü oldu. Örgüt amacıını Suriye'deki Asur / Süryanilerin ulusal haklarını savunmak ve korumak olarak açıklıyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:58
  1. Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council
  2. ypg

YORUM YAZ

  • salimsalim13 dk önce
    tüm terör örgütleri göbekten abd ye bağlı, abd onları birer birer cepheye sürecek ve sonuç almaya bakacaktır. Sonuç alamazsa kaybettiği bir şey yok hiç birinin tohumuna para saymadı.....
  • Kemal YılmazKemal Yılmaz28 dk önce
    Ooo hoş gelmişler yeni atış talimi hedefleri gelmişler.Hevallerin tünellerinde onlarada bi mezar hazırlarız.Mal hevallerin başına ne geliyorsa misliyle o yeni gelen kuşlarada yaşatır alim ALLAH MEHMETÇİK gelenlere.Gebermek isteyen tüm hainler buyursunlar afrine
  • YALANCIYALANCI39 dk önce
    AĞIR DARBEMİ??.. SINIRIN 10 KM ÖTESİNDE BİNLERCE TONLUK BETON SIĞINAKLARI BİLE VURUP YOK EDEMEDİK ALOOOOOO ...I GEÇİYON..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD bunun hesabını nasıl verecek?
  1. ABD bunun hesabını nasıl verecek?
  2. Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!
  3. İstanbul'da vahşet! Döve döve bizi..
  4. Windows bazı uygulamaları engelliyor
  5. Türkiye'den ABD'yi çıldırtacak hamle
  6. Caddeler cesetlerle doldu...
  7. Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah..
  8. O hainler Türkiye'ye karşı birleşti
  9. Tecavüze uğramış gibi hissettim!"
  10. Hainler o kuleleri bakın nasıl yapmış
  11. ABD: O ülke ile masaya oturabiliriz
  12. 'Türkiye, Afrin'de Amerikan askeriyle..
  13. “PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan..
  14. Türk diplomat katili ev iznine çıktı
  15. İki iran askeri daha öldürüldü
  16. Müslim'in başına konan ödül açıklandı!
  17. Mahkemeden kritik Hulusi Akar kararı
  18. 'Siyasete yön vermeye çalıştı'
  19. Afrin şehidine haciz davası açan..
  20. Esed rejimi: Halep ve İdlib'te..
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Dokuzu da yan yana defnedildi
Dokuzu da yan yana defnedildi
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"