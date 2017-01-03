YPG'ye katılan İngiliz öldürüldü

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İngiliz basını, geçmişte askeri eğitim almamış olan Lock'un, YPG'ye katılmadan önce İngiltere'de aşçılık yaptığını bildirdi.



Guardian'daki haberde, YPG'lilerin, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için düzenlediği saldırılara katılan Lock'un, 21 Aralık'ta Caber köyü yakınlarında öldüğü belirtildi.

İngiltere'den ayrılırken ailesine, Türkiye'ye tatile gittiğini söyleyen Lock, 31 Ağustos'taki Facebook mesajında, bu konuda yalan söylediğini kabul ederek şöyle demişti:

"Rojava'ya gidiyorum. Türkiye'ye gitme konusunda yalan söyledim. Kusura bakmayın herkesten gizledim. Hepinizi seviyorum. Altı ay içinde döneceğim."