YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu ediyor, ama Türkiye'nin güçlenmesi...

İranlı akademisyen Dr. Alem Salih, "YPG'nin siyasi ve güvenlik açısından zayıflatılması İran ve Suriye'nin de arzusudur. ABD yönetiminin desteklediği YPG'ye darbe vurulması İran'ı memnun ederken, Türkiye'nin güç kazanması Tahran yönetimini rahatsız ediyor." dedi.

AA muhabirine konuşan Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı ve İran'ın bu harekata ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratılmasının ardından ülkedeki güç dengelerinin de değişikliğe uğradığını dile getiren Dr. Salih, terör örgütü PYD/YPG gibi örgütlerin ortaya çıkarak coğrafi açıdan kazanımlar elde ettiğini aktararak söz konusu durumun Türkiye'nin milli ve sınır güvenliği açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Türkiye, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin Tahran için çok önemli olduğunu hatırlatan Dr. Salih, "İran, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik endişelerinin tamamen farkında. İran'ın Türkiye'ye harekatı durdurma çağrısı yapmasına rağmen hiçbir İranlı yetkili harekatı kınamaya yönelik açıklamada bulunmadı. Bu durum İran'ın gidişattan memnun olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şam ve Tahran yönetimi, Türkiye'nin harekatını olumlu karşılıyor. Çünkü bu harekatla birlikte Türkiye'nin ABD ile ilişkileri yeni bir aşamaya girdi. Diğer yandan ABD'nin YPG'ye desteği Türkiye'nin Washington'a güvensizlik duymasına ve Ankara için güvenlik tehdidi oluşmasına neden oldu." diye konuştu.

İran'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bakışını da değerlendiren Dr. Salih, şunları kaydetti:

"YPG'nin siyasi ve güvenlik açısından zayıflatılması İran ve Suriye'nin de arzusudur. ABD yönetiminin desteklediği YPG'ye darbe vurulması İran'ı memnun ederken Türkiye'nin güç kazanması Tahran yönetimini rahatsız ediyor. İran, uzun süredir Türkiye'nin Suriye'deki konumuna karşı ve bunun bir gecede değişmesi beklenmemelidir. Öte yandan İran, Afrin harekatı kapsamında hem Türkiye'nin hem de YPG'nin zarar görmesinden memnun olacak çünkü Türkiye ve YPG İran'ın Suriye'deki rakipleridir."