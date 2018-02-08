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YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...

TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ağır kayıplar veren PYD/YPG/PKK'lı teröristler Raceo cephesinde silahlarını bırakarak kaçmaya başladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:07
YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...

12.55 : Raco cephesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bazı nokta ve silahlar ele geçirildi.

12.40 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ila nihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar."

10.30 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefonda konuştu. Afrin harekâtını ele alan iki lider, İdlib'deki gelişmeleri de görüştü. İlki Soçi'de yapılan Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirvenin ikincisi İstanbul'da gerçekleşecek.

10.00 : TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 20. gününde bugüne kadar toplam 1028 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.10 : Şeyh Horoz Dağı'na giren Türk özel kuvvetler askerlerinin ilk fotoğrafı yayınlandı. Dağda yaralı yakalanan bir YPG'li terörist, hastaneye kaldırıldı.

08.55 : Zeytin Dalı harekâtında yer alan Leopard tankları, araziye göre kamufle ediliyor.

07.50 : Türkiye, ABD askerlerinin Menbic'ten çekilmesini son haftalarda birçok kez resmen istedi. Buna karşın Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının dünyaya servis ettiği bir kare, gündeme bomba gibi düştü. ABD'li generaller Jamie Jarrard ve Paul E. Funk, Menbic'te YPG'li teröristlerle poz verdi.

AP'nin fotoğraflarında general Jarrard, YPG yöneticilerine teşekkür ediyor.

Ajansa konuşan general Funk ise, Amerikan askerlerinin Menbic'te kalmaya devam edeceğini söyledi.

AP'nin servis ettiği fotoğraflardan bir başkasında ise, ABD askerleri Türkiye sınırını izliyor.

07.35 : Afrin'de bir ilkokulda bulunan kitaplardaki harita, PKK ve YPG'li teröristlerin alçak hedeflerini gözler önüne serdi. Haritada hayali bir ülke yer alıyor ve Türkiye topraklarının neredeyse yarısı haritada.

07.20 : France 24 kanalı, Menbic'ten geçtiği haberinde harekâtta öldürülen terörist cenazelerini ekrana getirdi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının yirminci gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 13:07
  1. raceo cephesi
  2. YPG

YORUM YAZ

  • Unal Unal 2 sa önce
    Birde bunlara terorist diyorsunuz terorist dediğiniz isid gibi olur pkk pyd vs kurtler olsa olsa k ivirtan etekli dansöz olur onların eline silah yakışmaz zil yakışır aynını iraktada yapmışlardı
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