Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘YPG’ye artık silah gitmeyecek’ demişlerdi… 393 milyon dolarlık imza…

Pentagon’un YPG’ye göndermek üzere 393.3 milyon dolarlık silah listesini onayladığı ortaya çıktı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:41
‘YPG’ye artık silah gitmeyecek’ demişlerdi… 393 milyon dolarlık imza…

Pentagon’un 2018 mali bütçesinde Suriye’ye ağır silah yollamayı sürdürüceği yaz aylarından itibaren sızmaya başlamıştı. 24 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘YPG’ye bundan sonra silah gitmeyecek’ diyen ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’un mayıs ayında hazırladığı bütçesini o telefondan 18 gün sonra yani 12 Aralık’ta imzaladı. Suriye’deki eğit-donat programı için ayrılan 500 milyon dolarlık bütçe de onay alırken bu paranın hangi kalemlere harcanacağı detaylandırıldı.

Pentagon tarafından hazırlanan bütçe eklerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti’ (Vetted Syrian Opposition/VSO) ifadesi kullanıldı. SDG ve ana unsuru YPG’ye doğrudan atıf olmasa da silahların büyük çoğunluğu Ankara’nın PKK ile eş gördüğü YPG’ye gitmeye devam edecek. ABD, Suriye’nin Ürdün sınırındaki muhalifler için de ‘VSO’ tanımlamasını yapıyor.

25 BİN SDG’Lİ

Trump bütçeyi onaylayarak Pentagon’un 2018’de bu gruplara aralarında binlerce tanksavar, ısı güdümlü füze, roketatar ve doçkanın da bulunduğu sofistike silahları gönderme önerisini kabul etmiş oldu. Eğit-donat fonu kapsamında 2018 yılı için Irak’a 1 milyar 269 milyon dolar, Suriye’ye ise 500 milyon dolar ayrıldı. Pentagon’un Suriye stratejisi 2018 yılında SDG içindeki Arap unsurların artırılmasını öngörüyor. Bütçede şu ana kadar Suriye’de eğit-donat kapsamında desteklenen muhalif  sayısı 25 bin olarak gösterildi. 2018 yılında ABD tarafından desteklenen savaşçı sayısının 5 bin kişilik bir artışla 30 bin kişiye çıkmasının planlandığı belirtildi.

ARAPLARA TEŞVİK

VSO ile ABD güçleri arasındaki ilişkinin al-vere dayalı olduğu belirtilirken bu ilişkinin ağırlıklı olarak Pentagon’un bu gruplara silah, mühimmat ve teçhizat sağlamasına bağlı olduğu vurgulandı. ‘ABD Savunma Bakanlığı incelemeden geçmiş Suriye muhalefetinin meşru ve etkin bir güce doğru ilerlemesini destekliyor. Bu süreçte Suriye toplumundaki farklı etnik ve mezhep gruplarından gelen Suriyelileri de mevcutlara ek olarak işe alıp eğitip donatmalıyız’ denildi.

PENTAGON’UN GEREKÇESİ

Suriye’nin büyük ölçüde DEAŞ’tan temizlenmiş olmasına karşın ABD’nin yerel ortaklarına silah ve mühimmat gönderme gerekçesi Pentagon bütçesinde şöyle ifade edildi: “Bu güçler 2017’de IŞİD’den temizlenen alanları tutuyor ve bir yandan da kalan IŞİD artıklarını temizlemeye devam ediyor. ABD’nin askeri hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için savaşta ölen güçlerin yerine yenileri konulmalı. Operasyonlarda momentum ve güvenliğin sağlanması için ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti’ (VSO) silah, mühimmat ve araçlarla donatılmalı.”

KİŞİ BAŞINA 200 İLA 400 DOLAR

DEAŞ ile mücadelenin zirvede olduğu 2017’de ABD Savunma Bütçesi’nden Suriye’de eğit-donat fonu için ayrılan 430 milyon doların 322.5 milyon doları silah, mühimmat ve teçhizat için kullanılmıştı. 2018 bütçesinde ise Suriye’de eğit-donat fonu için ayrılan 500 milyon doların 393.3 milyonu silah, mühimmat ve teçhizat için kullanılacak. Gönderilecek diğer partiler arasında üniformalar, kol saatleri, telsizler, dürbünler, telsiz telefonlar, metal dedektörler gibi ‘öldürücü olmayan’ ekipmanlar var. Bunlar için ayrılan para ise 104 milyon 495 bin dolar. ABD liderliğindeki koalisyon için savaşan Suriyelilerin maaşları ve masrafları için 2018 yılında ayrılan para ise 21 milyon 600 bin dolar. Kişi başına verilen ücretin aylık 200 ila 400 dolar arasında olduğu belirtildi.

SİLAHLAR İÇİN C-17 UÇAĞINDAN 50 SORTİ

Ulaşım masrafları ise savaşçılarınkinden yüksek. En yüksek kalem silah ve mühimmatın sahaya getirilmesi için yapılan yol. Pentagon’a göre bu C-17 uçağının 50 sortisi demek ki C-17’nin her dolu kalkışının maliyeti 500 bin dolar. Karayoluyla Suriye’ye giden silahların büyük bölümünün ise Kuveyt ve Ürdün üzerinden gönderileceği kaydedildi. Suriye’deki eğit-donat fonundan 2018’de silah ve mühimmatın sahaya ulaştırılması için ayrılan ulaşım parası ise 40 milyon dolar.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Fuat yasin ekiciFuat yasin ekici12 sa önce
    Devletimizin Afrine müdahale etme zamanı gelmiştir.
  • ihsanihsan13 sa önce
    işte trump abd nin kahpeliği kaç defa yazdım incirliği abd üstlerini kapatın diye çare bu abd bundan anlar akit bunu gündem et
  • celalcelal14 sa önce
    Alpaslan 1071 malazgirt ne demektır:malazgirt arabçası ملاذ كرد manası kürdlerin yeri demek. Bunu eski osmanlı arşıfınde bulursun. İşte malazgirt savaşinda günğmğze kadar kürdler türklerle beraber oldular bu güne kadar türkler hep kürdleri ikinci insan gibi gördüler. Kürdler türklerden araplardan kurtulmak için kafire yem oldular bunu vebalı türk ve arap yönetşcilere aittir. Srn halen uyu.
  • isaisa14 sa önce
    Abd incirlik gibi kendisi için bir üs kurmak için bunu süryede yapyor kürdler sadece bahane. Nasıl türkiye kürdler devlet olmamak için süryeye bahane bularak girdi. İşit biti türkiye niçin geri çekilmiyor? Çünkü kürdler belkı devlet olur korkusu var. Kafirler irkçiler cehenneme odun olacaklar.
  • Alparslan1071Alparslan107115 sa önce
    Zavallı satılmış yozlaşmış kürt (!) beyinsizleri,bin yıldır hala anlayamadılar kefereden ancak ölüm zulüm ve acıdan başka bir şey elde edilmez...Üç kuruşa önce imanlarını sattılar,şimdi sıra canlarına geldi....
  • Engin demirEngin demir15 sa önce
    Karşılıksız parayı harcamak kolay tabi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi