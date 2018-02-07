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YPG'nin yeni planı! Yabancı teröristleri kullanarak...

Batı’dan aradığı desteği bulamayan terör örgütü YPG, girdiği çıkmazdan kurtulmak için bünyesindeki yabancı uyruklu teröristleri kullanmayı hedefliyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:21
YPG'nin yeni planı! Yabancı teröristleri kullanarak...

Afrin’e konuşlanan yabancı teröristlerin arasında Amerikan, Kanada, Alman, İngiliz, Fransız ve Çinliler bulunuyor.

ONLARCA ÖLÜ GÖNDERECEK

Örgütün amacı bu hamleyle kendilerine destek vermeyen Batı başkentlerine onlarca cenaze göndermek. Buralara gönderilecek cenazeler üzerinden özellikle Avrupa’daki örgüt destekçiler tarafından sosyal medya üzerinden algı çalışması yürütülecek. Bu şekilde Batı’dan destek almayı planlayan örgüt, halkın desteğinin söz konusu ülkelerin yönetimleri üzerinde baskı oluşturacağını hesaplıyor. Bununla birlikte Batı’daki yöneticilerin de, Türkiye’nin operasyonu durdurması için seslerini yükselteceklerini düşünüyor. Bu planın işlemesi için özellikle SDF bünyesindeki yabancı uyruklu teröristlerin varlığı üzerinden r propaganda yürütüyor

RÖPORTAJLARLA ALGI ÇALIŞMASI

Örgüte yakın sosyal medya hesapları ve siteleri, sürekli yabancı teröristlerle yapılan röportajlara ilişkin videolara yer veriyor. Röportajlarda, yabancı teröristler, kendi dillerinde DEAŞ’a karşı verdikleri mücadeleyi anlatıp Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştiriyor. Amaçları ise net; Avrupa, Türkiye’yi durdursun!

Akşam

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:21
  1. Amerikan
  2. Kanada
  3. Alman
  4. İngiliz
  5. Fransız
  6. Çinli

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