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YPG'nin Türkiye korkusu! ABD'ye: Biz yokuz!

Terör örgütü YPG'nin Genel Komutanı Sipan Hemo, Türkiye'nin saldırmaya devam etmesi halinde Rakka'dan çekileceklerini açıkladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:19
YPG'nin Türkiye korkusu! ABD'ye: Biz yokuz!

YPG'nin elebaşı Sipan Hemo, Türkiye'nin saldırmaya devam etmesi halinde uluslararası DAEŞ karşıtı koalisyonun Rakka operasyonundan çekileceklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hemo, YPG'ye bağlı Ceyş-ul Tuvar grubunun Şahba bölgesini korumak yerine Rakka'da savaştığını belirterek, "Grup, Afrin ve Şahba'ya saldırıların artması halinde, Rakka'da savaşmanın bir anlamı kalmayacağını bildirdi" dedi.

Konuyu uluslararası koalisyona ilettiklerini ifade eden Hemo, "Eğer Türkiye Afrin ve Şahba'ya saldırmayı sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek" diye vurguladı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:19
  1. Afrin
  2. Şahba
  3. YPG'nin elebaşı Sipan Hemo
  • YanYan40 dk önce
    Abd'ye ne güzel baskı yapıyor.Siz girmezseniz Esed girecek. Rakka'da zaten sivil ve bir avuç militan var.
Bugünkü Akit

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