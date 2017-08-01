YPG’nin TSK kabusu!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Önceki gece PKK’ya yakın ajanslar Türk Askeri’nin Suriye’ye girdiğini iddia ettiler. Suriye’de ki Afrin bölgesini işgal ederek varlığını sürdürme çabası içerisindeki PKK uzantısı YPG, Türk askerinin Suriye sınırına yığınak yapmasından duyduğu endişeyle halüsinasyon görmeye başladı. YPG’ye yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı ve ANHA haber ajansı, TSK Ayn El Arap’a (Kobane) girdiğini ve alana askerlerini yerleştirdiğini öne sürdü. TSK’nın 30 Temmuz saat 21.30’da Kobane’nin batısındaki Bobene ve Sifteke köyleri yakınlarında sınırı geçtiği ve askeri güçlerini alana konuşlandırdığını iddia etti. ANHA’nın köy sakinlerine dayandırdığı bir diğer habere göre ise göre köy sakinleri, TSK’ya bağlı askerlerinin bölgede mayınlama yaptığını ileri sürüldü. TSK’nın sınır hattına yığınak yaptığı ve iş makineleri yerleştirdiği iddialarına ilişkin TSK’dan bir açıklama yapılmadı.

İDDİALARDAN BİLE ÜRPERDİLER

İddiaların sosyal medya da yayılmasının ardından, PKK ve uzantılarının yandaşları sosyal medya üzerinden açıklamalar yaparak TSK’nın çekilmesi konusunda yorumlar yapmaya başladılar. PKK yandaşları ve YPG’nin, Türk Ordusu’nun geri çekilmemesi durumunda karşılık vereceğini savundular. PKK’nın sözcülüğünü yapan “ANF-TURKCE” sosyal medya hesabından Türk askerinin işgal için Suriye’ye geçtiği iddialarını yayınlayarak kara propagandaya soyundu. Örgütün yayın organı, “İşgalci Türk Ordusu Kobane Kantonu topraklarına girdi ve askerlerini yerleştirmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu. Örgüte yakın bazı kişilerin de AB’ye seslerini duyurmak için çeşitli paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Gece saatlerinde aynı kaynaklar, sözde sınırı geçen Türk askerlerinin birkaç saat sonra çatışma yaşanmadan Türkiye’ye döndüklerini ileri sürdüler.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile virgül konulan Fırat Kalkanı harekatına kaldığı yerden devam edeceği belirtilen TSK ise sınırda Ankara’dan gelecek emri bekliyor. TSK tüm hazırlıkları tamamladı.