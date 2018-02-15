YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27. gününde, cephede sıcak gelişmeler var.

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde çatışmalar sürerken, YPG'li teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı düşürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır makineli silahlarla vurulan hava aracı arazide bulunuyor.



Kuzeyde ve batıda hızlı ilerleme

TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü bu sabah ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.

ÖSO, öğle saatlerinde de Şedya, Şerbanlı (Kum Reçe) ve Karri köylerinin yanı sıra Karri köyünün oradaki tepenin alındığını duyurdu. Batıdaki iki cep de kısa süre içerisinde birleşebilir.



Divan'da sıcak çatışmaya girildi

Batı cephesinde ise Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO güçleri, Cinderes'e ilerliyor. Yerel kaynaklar, Atme yakınlarındaki Divan köyünde YPG'lilerle sıcak çatışmaya girildiğini aktarıyor.

Söz konusu köy, Hatay Reyhanlı'nın hemen karşısında yer alıyor.

1528 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.