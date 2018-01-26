YPG'nin imdadına yine ABD'li ajanlar yetişti

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG dış güçler tarafından beslenmeye devam ediyor. Bünyesinde çok sayıda yabancı terörist bulunduran örgütün ABD'li ajanlarca eğitildiği görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütünün Afrin ve Münbiç'te bulunan kamplarına giden özel eğitimli ajanlar bu bölgelerde bulunan teröristleri eğitmeyi sürdürüyor. ABD tarafından silah ve mühimmata boğulan örgüte desteğin sadece giden silah TIR'ları ile kalmadığı yayınlanan görüntülerde açıkça görülüyor. ABD tarafından beslenen ve bölgede kurulması planlanan kukla devletin silahlı unsurları olarak düşünülen teröristler; ABD'nin tüm bu yardımlarına ve desteğine karşılık Mehmetçik karşısında korkudan kaçacak delik arıyor.

Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşan kahramanlarımız gibi Afrin'e giden kahramanlarımız da yedi düvele karşı kahramanca mücadele ediyor.