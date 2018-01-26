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YPG'nin imdadına yine ABD'li ajanlar yetişti

TSK tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile kaçacak delik arayan PYD'YPG'li teröristlerin imdadına yine ABD'li ajanlar yetişti.

26 Ocak 2018 Cuma 18:28

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG dış güçler tarafından beslenmeye devam ediyor. Bünyesinde çok sayıda yabancı terörist bulunduran örgütün ABD'li ajanlarca eğitildiği görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütünün Afrin ve Münbiç'te bulunan kamplarına giden özel eğitimli ajanlar bu bölgelerde bulunan teröristleri eğitmeyi sürdürüyor. ABD tarafından silah ve mühimmata boğulan örgüte desteğin sadece giden silah TIR'ları ile kalmadığı yayınlanan görüntülerde açıkça görülüyor. ABD tarafından beslenen ve bölgede kurulması planlanan kukla devletin silahlı unsurları olarak düşünülen teröristler; ABD'nin tüm bu yardımlarına ve desteğine karşılık Mehmetçik karşısında korkudan kaçacak delik arıyor.

Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşan kahramanlarımız gibi Afrin'e giden kahramanlarımız da yedi düvele karşı kahramanca mücadele ediyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:28
  1. YPG
  2. afrin harekatı
  3. ABD'li ajanlar
  • İsmet İsmet 42 dk önce
    Irakta suriyede milyonlarca insanı oldurdunuz,siz kötü tarafta yer almıyorsunuz,biz kötü tarafta yer alıyoruz.bekleyin geliyoruz,bizim için sizin orada olmanız iyi bir şey,ortam renkleniyor
  • HAŞMETHAŞMET43 dk önce
    tam yeri iki üç ABD....gebertin
  • Ruhi Ruhi 55 dk önce
    Bu salaklar kendilerini rambo felan saniyor haha Plastik kahramanlar ilk önçe su biyigi gömün
  • RustemRustem56 dk önce
    Toprağın altında hepinize yer var.Aynını deden de demişti y........ım
  • RustemRustem58 dk önce
    İncirlik ve Küreciği kapatmak için soysuzların Türkiyeyi işgal harekatını mı bekliyor yetkililer.
  • Eşref ılgazEşref ılgaz59 dk önce
    Biz değil onlar düşünsün.. verelim iyisinden zeyinin dallarını
  • turkturk1 sa önce
    BUNLARNE ZAMAN PAKET OLUYOR.
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