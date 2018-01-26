Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG'nin imdadına ABD'li ajanlar yetişti

TSK tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile kaçacak delik arayan PYD'YPG'li teröristlerin imdadına yine ABD'li ajanlar yetişti.

26 Ocak 2018 Cuma 18:28

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG dış güçler tarafından beslenmeye devam ediyor. Bünyesinde çok sayıda yabancı terörist bulunduran örgütün ABD'li ajanlarca eğitildiği görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütünün Afrin ve Münbiç'te bulunan kamplarına giden özel eğitimli ajanlar bu bölgelerde bulunan teröristleri eğitmeyi sürdürüyor. ABD tarafından silah ve mühimmata boğulan örgüte desteğin sadece giden silah TIR'ları ile kalmadığı yayınlanan görüntülerde açıkça görülüyor. ABD tarafından beslenen ve bölgede kurulması planlanan kukla devletin silahlı unsurları olarak düşünülen teröristler; ABD'nin tüm bu yardımlarına ve desteğine karşılık Mehmetçik karşısında korkudan kaçacak delik arıyor.

Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşan kahramanlarımız gibi Afrin'e giden kahramanlarımız da yedi düvele karşı kahramanca mücadele ediyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:28
  1. YPG
  2. afrin harekatı
  3. ABD'li ajanlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı teröristler Afrin'de!
    1. Yabancı teröristler Afrin'de!
    2. YPG'nin imdadına ABD'li ajanlar yetişti
    3. 30 katlı binayı sadece 15 günde diktiler
    4. Yemek bekleyen sırtlanın sinir bozucu..
    5. Aslan çemberindeki yavru filin..
    6. 18 yıl sonra bir ilki..
    7. Malatya'da altyapıya rekor yatırım
    8. Ofisinizdeki stresi azaltmak için..
    9. Umreye giden Türk öğrenciler paylaşım..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 ülkeye..
    11. Nefes kesen anlar: Kaplanla..
    12. ABD'li general PKK/PYD ilişkisini..
    13. Mevzideki teröristlerin kafasına inen..
    14. Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne..
    15. Düğünde gaza gelen davetlinin davulu..
    16. Limonlu su zayıflamaya yardımcı oluyor
    17. Erdoğan'dan kritik telefon! Ona da tek..
    18. Afrin'deki terör yuvaları bir bir..
    19. Rusya Afrin için toplanıyor
    20. Fransızlar Nutella’daki indirimi görünce
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı