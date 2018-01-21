3 YPG'li terörist yakalandı! İşte görüntüler

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye’nin Adamanlı köyünde 3 YPG'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan YPG'lilerin fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı.

Sosyal medyada Adamanlı köyünün, Türk ordusunun ÖSO'yla yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nda ele geçirilen üçüncü köy olduğu da duyuruldu.

Dün de Mare çevresinde ÖSO güçleriyle çatışmaya giren en az üç terörist silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırmıştı.