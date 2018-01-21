Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

3 YPG'li terörist yakalandı! İşte görüntüler

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye’nin Adamanlı köyünde 3 YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.

21 Ocak 2018 Pazar 15:49
3 YPG'li terörist yakalandı! İşte görüntüler

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye’nin Adamanlı köyünde 3 YPG'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan YPG'lilerin fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı.

Sosyal medyada Adamanlı köyünün, Türk ordusunun ÖSO'yla yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nda ele geçirilen üçüncü köy olduğu da duyuruldu.

Dün de Mare çevresinde ÖSO güçleriyle çatışmaya giren en az üç terörist silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:49
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. YPG
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 16 dk önce
    Biz leş görmek istiyoruz!!! Beslemek için köpek değil!!!!
  • bozerenbozeren26 dk önce
    eller yukarı, teslim olun gibi sözler kullanmayın. kimseyi teslim almayın. sadece gereğini yapın.
  • FellahiFellahi32 dk önce
    Hemen orda itleri itlaf edin.
  • arabiarabi51 dk önce
    abd piyonlarını değil, abd-ingiliz askerlerini yerde yatar görmek isteriz... hey maşallah, allahına kurban askerlerimizin..
  • yunusyunus54 dk önce
    esir alirsaniz, bu millete hainlik yapmis olursunuz, esir almayin kafalarina sıkın gecin gidin.. bunlari birde senelerce milletin vergisiylemi beslenilsin ? zaten hapishaneler fetocularla dolu, dolu diye 3 ay sonra saliverirler.
  • hasanhasan1 sa önce
    Esir almak yok. Kafalarına sıkın..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kritik noktalar TSK'nın elinde! MİT'ten müthiş hamle...
  1. Kritik noktalar TSK'nın elinde!..
  2. Başbakan Yıldırım konuşuyor
  3. Mısır'dan skandal açıklama: Afrin..
  4. ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
  5. Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!
  6. PKK kendini böyle ele verdi!..
  7. Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip,..
  8. Doktorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Baykal..
  9. Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi..
  10. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK..
  11. TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman..
  12. Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz
  13. Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
  14. Afrin operasyonuna MİT desteği!
  15. Terör örgütüne büyük şok! Tünellerin..
  16. Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı
  17. Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı
  18. TSK bölgenin Kandil'i Parsa Dağı'nı..
  19. Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast..
  20. Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim..
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'