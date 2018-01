YPG'liler kaçtı, ÖSO paçavraları yaktı

Kilis'ten terör örgütü YPG'nin mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

Türk savaş uçakları gece boyunca Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile doğudaki Menbic'te hava saldırıları düzenledi.

09.00 : Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

08.40 : Türk savaş uçakları, Menbic'in batısına hava saldırıları düzenledi. Birçok farklı noktadaki YPG'liler vuruldu, Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalanan hedefler arasında.

08.20 : YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

08.00 : Türk ordusu ve ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef aldı. Jetlerin bomba yağdırdığı bölge ayrıca top atışlarıyla dövdü. Saldırıların yoğunlaştığı yer, Hammam ve Kefr Safra köyü.

07.50 : Günledir şiddetli çatışmaların sürdüğü Burseya Dağı'nda YPG'li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Video kaydında, Türk özel kuvvetler askerleri yer alıyor.

07.35 : Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekâtının ilk beş gününde 287 YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

07.15 : Harekâtta son durum... İlk beş günde delinen YPG'nin terör hatları mavi renkle görünüyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının altıncı gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.