Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG'liler kaçtı, ÖSO paçavraları yaktı

YPG'li teröristlerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:36

Kilis'ten terör örgütü YPG'nin mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

Türk savaş uçakları gece boyunca Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile doğudaki Menbic'te hava saldırıları düzenledi.

09.00 : Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

08.40 : Türk savaş uçakları, Menbic'in batısına hava saldırıları düzenledi. Birçok farklı noktadaki YPG'liler vuruldu, Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalanan hedefler arasında.

08.20 : YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

08.00 : Türk ordusu ve ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef aldı. Jetlerin bomba yağdırdığı bölge ayrıca top atışlarıyla dövdü. Saldırıların yoğunlaştığı yer, Hammam ve Kefr Safra köyü.

07.50 : Günledir şiddetli çatışmaların sürdüğü Burseya Dağı'nda YPG'li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Video kaydında, Türk özel kuvvetler askerleri yer alıyor.

07.35 : Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekâtının ilk beş gününde 287 YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

07.15 : Harekâtta son durum... İlk beş günde delinen YPG'nin terör hatları mavi renkle görünüyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının altıncı gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:36
  1. YPG
  2. Afrin
  3. ÖSO
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
    1. Fırtına nedeniyle balık tezgahları boş..
    2. Kuzey Koreliler Güney Kore'ye girdi
    3. Masanın da sahanın da aktörü Türkiye
    4. Firari FETÖ'cü Türkiye'ye iade edildi
    5. Kıbrıs'ta AB parasıyla 'Türkiye'..
    6. CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'nu..
    7. Diriliş'te Afrin operasyonuna müthiş..
    8. Meteoroloji'den fırtına uyarısı
    9. Haddini aşan Yunan başkana Aziz..
    10. Gaziyi otobüsten indirdi! İstersen..
    11. İngiltere'den Batı'ya Türkiye için..
    12. Adana'da sahildeki otomobil sulara..
    13. NYT: Amerika, Türkiye’ye karışık mesaj..
    14. Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde..
    15. Afrin'de YPG'nin sonu geliyor! Ruslar..
    16. Adana'da kar yol kapattı
    17. CHP'li Özgür Özel: 15 Temmuz darbe..
    18. Volkan Şen'den sürpriz transfer!
    19. Katil İsrail'den skandal yasa..
    20. Dünya devinden Türkiye açıklaması:..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...