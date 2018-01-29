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YPG’liler çıldırdı! Talepleri yerine gelmeyince...

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG/PYD'ye karşı Afrin'de başlattığı operasyon sonrası, terör örgütünden ABD'ye karşı tepkiler yükselmeye başlıyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
YPG’liler çıldırdı! Talepleri yerine gelmeyince...

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’de kritik noktaları ele geçirmesi terör örgütü YPG/PYD’yi adeta çıldırttı. Sürekli olarak ABD’ye destek çağrısında bulunan örgüt, beklediği yardımı alamayınca deliye döndü.

Bölgedeki kaynaklardan İran medyasına gelen bilgilere göre, Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad’da bazı binalarda bulunan ABD bayrakları, teröristler tarafından indirilmeye başlandı.
 
Aynı uygulamanın YPG/PKK'nın kontrolünde olan diğer bölgelerde de yapıldığı belirtildi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
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