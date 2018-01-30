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YPG'li terörist itiraf etti: Türkiye yarım saatte alır

The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Afrin'de bir YPG'li teröristle aralarında geçen diyaloğu aktardı.

30 Ocak 2018 Salı 10:21
YPG'li terörist itiraf etti: Türkiye yarım saatte alır

İngiltere merkezli haber sitesi The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Türkiye'nin 10 gün önce Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Afrin'den izlenimlerini aktarmayı sürdürüyor.

RUS ASKERİ HALA AFRİN'DE

Fisk, Rus askeri polisinin gündüzleri Afrin kentinde devriye gezdiğini yazdı.

Robert Fisk'in haberinin başlığı, "Afrin'de Kürt savaşçıların neyi temsil ettiklerini bilmek zor"

İNKARA BAŞLADILAR

Tecrübeli muhabire göre şehirdeki YPG'liler görüştükleri kişileri Suriye'ye potansiyel sadakatleri yolunda ikna etmeye, ülkenin geriye kalanıyla ve Irak Kürtleriyle bağlantılarını da inkar etmeye çalışıyor.

YPG'LİYLE ÇARPICI DİYALOG: YARIM SAATTE AFRİN'E GİRER

Robert Fisk'in haberinde en dikkat çeken kısım ise "Bir YPG yetkilisine 'Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı tüm ordusunu, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin vilayetine yığarsa yarım saatte Afrin kentine girerler dedim'. O da benimle hemfikirdi." cümlesi oldu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:21
  1. The Independent
  2. Robert Fisk
  • vurucuvurucu39 dk önce
    tüm orduya ne gerek var :)
  • turkturk1 sa önce
    TUME GEREK YOK ORDAKILERDE YARIMSAATTE GIRER. SIKMA SENMICIN OLACAK ORAYA KADAR GELINDI
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