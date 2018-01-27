Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG'li teröristleri Mehmetçik korkusu sardı

TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla köşeye sıkışan teröristler sivil kıyafet giyerek kendilerini gizlemeye çalışıyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
YPG'li teröristleri Mehmetçik korkusu sardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sekizinci gününde başarıyla sürüyor.

Özgür Suriye Ordusu unsurları ile Afrin'e doğru ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden arındırdığı köylerde, bölge halkına yardım eli uzatıyor. Türk askerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PYD/PKK'nın sözde yöneticileri ise yeni provokasyon yöntemleri arayışı içinde. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde yöneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK'nin ilerleme istikameti üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma yapmaları yönünde talimat veriyor.

Harekatın başından beri bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan, planları tutmayınca yeni hesaplar peşine düşen terör örgütünün ayrıca masum insanlara yönelik bombalama türü eylemler yaparak, bunları TSK'nin gerçekleştirdiği yönünde kara propaganda faaliyetinde bulunma arayışı içinde olduğu yönünde bilgiler alınıyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
  1. afrin
  2. TSK
  3. YPG'li teröristler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den pişkin Afrin açıklaması
    1. ABD'den pişkin Afrin açıklaması
    2. ABD'den insanlık dışı hareket! Elleri..
    3. Türkiye tüm Avrupa'yı geride bıraktı
    4. Türkiye'den ABD'ye YPG çağrısı
    5. Bozdağ çok sert çıktı: Bunlar Türk..
    6. Dört işlem yapamayan 'vale' olamayacak
    7. İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye..
    8. Ali Koç, neden Fenerbahçe başkanlığına..
    9. 'Siviller ölüyor' yaygarasına karşı..
    10. Reza Zarrab kayıplara karıştı
    11. Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler
    12. Türkiye'de yetiştirilen bu sebze 25..
    13. İşte Osmanlı casuslarının gizli..
    14. Adalet yürüyüşü böyle olur!
    15. YPG'li teröristleri Mehmetçik korkusu..
    16. İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan..
    17. CHP'li Umut Oran istifa etti
    18. Türkiye'de bir ilk! Bitcoin..
    19. Kılıçdaroğlu: Aman ha Afrin konusuna..
    20. Kahraman Metmetçiğin sabah uykusu
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    170 ödülü olan komando geri döndü
    170 ödülü olan komando geri döndü