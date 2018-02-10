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YPG'li teröristlere gönderilecekti! Tam 250 bin adet

Adana polisinin titiz çalışmasıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'deki PYD/YPG'li teröristlere götürülmek için yolan çıkarılan 250 bin cesaret verici hap ele geçirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:01
YPG'li teröristlere gönderilecekti! Tam 250 bin adet

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyoneti adım adım takipe aldı. İçerisinde Suriye uyruklu V.Ş.Z. (37) ve M.A.'nın (29) bulunduğu plastik kasa yüklü kamyonet, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda durduruldu. İki şüpheliyi araçtan indiren polis, özel eğitimli köpek ile kamyonette yaptığı aramada, kasaların arasına gizlenen uyuşturucu haplar bulundu.

TERÖRİSTLERE CESARET VERİYOR

Ele geçirilen hapların önce Hatay'a, ardından da yine kaçak yollarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristelere götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Bu hapın insan beynine direkt etki edip, sinir sistemi üzerinde değişiklikler yaptığı, kalp ritminin hızlandırıp, vücut ısılarının artarak aşırı bir enerji kazandırdığı belirtildi. Ayrıca ekipler, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğunu belirledi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler V.Ş.Z ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:01
  1. cesaret hapı
  2. YPG

YORUM YAZ

  • SalihaSaliha1 sa önce
    O haplarda işe yaramiyor demekki TCK pkklilati yakaladiklatinin donnlarina pislettiğini coooook gördük! Iman olnayanda cesaret olmaz korkak olur! Imani olansa ölümden korkmaz cünkü o Rabbinin uğrunda savaşir amerikanin israilin değil ve o ölümün imanli için bir şerefli Şehidlidir Allah bizlerede nasip etsin Şehidlugi)!
  • hercaihercai2 sa önce
    Hangi ülkede imal edilmis?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Korkak Alçaklar Zaten Bu Hapları İçmeseler Türk Askerinin Karşısına Bile Çıkamazlar. Hiç Şüphesiz.
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