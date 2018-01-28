YPG'li teröristlere destek veren futbolcuya tepki yağdı
TSK'nın operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek veren futbolcu Deniz Naki, herkesi sokağa çağırınca sosyal medyadan tepki yağdı.28 Ocak 2018 Pazar 12:33
Amedspor'da forma giyen Deniz Naki skandala imza attı, son mesajıyla ortalığı ayağa kaldırdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, yarın Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etti.
TEPKİ YAĞDI
Twitter kullanıcıları, Naki'nin bu açıklamalarının ardından 28 yaşındaki futbolcuyu yerden yere vurdu.
Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: