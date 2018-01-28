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YPG'li teröristlere destek veren futbolcuya tepki yağdı

TSK'nın operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek veren futbolcu Deniz Naki, herkesi sokağa çağırınca sosyal medyadan tepki yağdı.

28 Ocak 2018 Pazar 12:33
YPG'li teröristlere destek veren futbolcuya tepki yağdı

Amedspor'da forma giyen Deniz Naki skandala imza attı, son mesajıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, yarın Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etti.

TEPKİ YAĞDI

Twitter kullanıcıları, Naki'nin bu açıklamalarının ardından 28 yaşındaki futbolcuyu yerden yere vurdu.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 12:33
  1. Amedspor
  2. Deniz Naki
  • AGAG1 sa önce
    Eğer devletimiz bu soysuza gereken cevabı veremiyorsa hakkımı helal etmiyorum. Böyle hainlerin ülkemde cirit atmaları kanıma dokunuyor. Bir tarafta vatan için canını fedaya hazır milyonlar ve bir tarafta soysuzlar.
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