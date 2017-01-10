YPG'li teröristlerden Caber Kalesi provokasyonu!

ABD askerlerinin Suriye'nin Afrin kentinde PKK kampında teröristleri eğiterek özel bir polis gücü kurduğu iddiaları konuşulurken, tartışma yaratan bir başka görüntü daha ortaya çıktı. Suriye'de Fırat Nehri yakınında Türk toprağı olarak kabul edilen ancak terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle Şanlıurfa Birecik'in karşısındaki Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerinde selfie çeken YPG'liler görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Suriye Demokratik Kuvvetleri (SDF) tarafından 3 gün önce DEAŞ'tan temizlendiği açıklanan kaledeki selfie görüntülerini ise YPG'nin yabancı militanlarından Maryanne Lavrence paylaştı. Karar'ın ulaştığı fotoğraflarda Lavrence'ın, "Tabka Barajı bölgesinde 900 yıllık Caber Kalesi'nden harika selfie. Dün YPG/YPJ/SDF tarafından özgürleştirildi" şeklinde bir mesaj paylaştı. ABD'nin de ısrarla Rakka operasyonunu sadece SDF'nin yaptığı açıklamaları da çekilen selfie ve YPG'li vurgusuyla yalanlanmış oldu.

REJİM İDLİB'E SALDIRACAK

Öte yandan, Suriye'de rejim güçlerinin Halep'in tamamını aldıktan sonra İbdib'e yöneleceği iddia edildi. Bölge kaynakları, rejim güçlerinin İbdib'e büyük bir operasyon yapmak için hazırlıklara başladığını kaydetti. Türkiye sınırında sıfır noktasında bulunan ve kritik bir öneme sahip kentte şu anda yoğunluklu olarak Şam'ın Fethi unsurları bulunuyor. Bölgede ayrıca Atme gibi çok sayıda mülteci kampı da yer alıyor.

KARAR