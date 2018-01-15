YPG'li teröristlerde panik! Menbic'te gösteri...

Suriye'de Türkiye'nin Afrin'e operasyonu bekleniyor. Ankara'nın en yetkili ağızdan Afrin'e harekâtın kısa sürede başlayacağını açıklaması, ABD'nin himayesindeki teröristlerde paniğe yol açtı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, dün üç yıl önce yerleştikleri Menbic'te Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. YPG yöneticilerinin de yer aldığı gösteride zorla getirilen okul çocukları dikkat çekti.

Teröristlerin ilçede dükkanları açtırmadığı da gelen bilgiler arasında.

ABD'nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin YPG'liyi görevlendireceğini açıklaması, bölgede deprem etkisi yarattı.

Girişime en sert şekilde tepki gösteren Ankara, halihazırda Suriye sınırına yığınak yapıyor. Irak sınırındaki zırhlı araçlar, batıya kaydırılıyor.

Afrin operasyonuna katılacak birlikler Hatay ve Kilis'te hazır beklerken, bir yandan da terör hedeflerine top atışları yapılıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Hatay Kırıkhan'daki sınır birliklerinin Afrin'deki terör mevzilerine yoğun top atışıyla dövdüğü görülüyor.

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla IŞİD'liler ve YPG'lilerden temizlediği Cerablus-Azez hattındaki güçler de, operasyon emri bekliyor. Afrin'in doğusunda yer alan Azez, kente hayli yakın bir konumda.

ABD'nin başını çektiği koalisyon tarafından yönetilen Menbic operasyonu, 2016 yazında IŞİD teröristlerini ilçeden çıkarırken YPG'li teröristleri de bölgeye yerleştirdi. ABD, Türkiye'ye defalarca YPG'lilerin operasyondan sonra Fırat Nehri'nin doğusuna döneceği yalanını söyledi.

Hemen ardından Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'na girişmesi, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Cerablus'tan Suriye'ye girdi. Doğuda Cerablus'tan batıda Azez'e kadar olan hat kontrol edildi, güneydeki El Bab 2017'nin ilk haftalarında teröristlerden geri alındı.

Ankara söz konusu hamlesiyle güney sınırındaki terör koridorunu bölmüş oldu. Halihazırda yalnızca Suriye'nin en kuzeybatı ucundaki Afrin ve çevresinde YPG'liler var ve beklenen operasyon teröristleri bölgeden tamamen çıkaracak.